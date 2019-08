Sky & DAZN: Aufteilung der Champions League-Spiele steht

Die Lose für die Gruppenphase in der Champions League sind gezogen. Einen Tag später haben sich Sky und DAZN auf eine Verteilung der Live-Übertragungen geeinigt.



Neben der Konferenz wird Sky an jedem Champions-League-Abend ein ausgewähltes Topspiel eines deutschen Vereins live übertragen, darunter unter anderem fünf Gruppenspiele des FC Bayern München sowie vier von Borussia Dortmund. DAZN hat auf der anderen Seite Leipzig viermal und Leverkusen fünfmal.