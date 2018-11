Sky: "Das Boot" feiert Weltpremiere

"Das Boot" ist die neuste Serie von Sky. Während in München gestern jede Menge Promis bei der Weltpremiere die ersten beiden Episoden der Produktion sehen durften, müssen sich Sky-Kunden noch bis zum 23. November gedulden.

Die acht 60-minütigen Episoden spielen im Herbst 1942. In dieser Zeit wird die U-Boot-Kriegsführung während des Zweites Weltkrieges immer brutaler. Die U-612 startet im besetzten Frankreich ihre Jungfernfahrt. Die Insassen geraten an Board an ihre Grenzen. Spannungen treten in der 40-köpfigen Besatzung auf und stellen sie auf eine Probe.Gastgeber der Premiere war übrigens Sky CEO Carsten Schmidt. Seine Worte zu der neusten Produktion: "Wir sind stolz darauf unseren Sky Kunden nach 'Babylon Berlin' mit 'Das Boot' nun erneut eine außergewöhnliche Sky Original Production exklusiv präsentieren zu können. Die Weltpremiere war ein großartiger Auftakt, nun fiebern wir dem exklusiven Serienstart auf Sky entgegen."Den Serienstart von "Das Boot" läutet Sky am 23. November ein. Ab dann läuft die Produktion immer freitags um 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky 1 HD. Alle acht Episoden sind abrufbar über Sky Ticket, Sky Go und On Demand.