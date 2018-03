Sky: Der 26. Spieltag der Fußballbundesliga im TV

Am Sonnabend steigt die 106. Auflage des Klassikers Bayern München gegen den HSV. Sky überträgt das Spiel live aus der Allianz Arena.



Den Auftakt des 26. Spieltages macht am Freitagabend die Partie zwischen dem 1. FSV Mainz 05 und dem FC Schalke 04. Während Mainz mit einem Sieg vom Relegationspalt wegkommen möchte, kann Schalke mit einem Erfolg den zweiten Platz sichern. Eine ausführliche Zusammenfassung des Freitagabendspiels gibt es auf Sky in "Bundesliga kompakt" ab 22.30 Uhr.