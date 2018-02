Sky: Der Norden kämpft gegen den Abstieg

Am Sonnabend steigt das 108. Nordderby in Bremen. Sechs Punkte trennen den HSV von Werder Bremen. Der Vorletzte braucht also unbedingt einen Sieg. Um 18.30 überträgt Sky das "bwin Topspiel der Woche".



Den Auftakt der Berichterstattung bei Sky zum 24. Spieltag macht "Bundesliga kompakt" am Freitagabend ab 22.30 Uhr mit einer ausführlichen Zusammenfassung der Partie zwischen dem 1. FSV Mainz 05 und dem VfL Wolfsburg.

Auch wenn die Meisterschaft schon entschieden zu sein scheint, ist der Kampf gegen den Abstieg und der um die internationalen Plätze lange nicht entschieden. Drei Punkte liegen zwischen Platz zwei und Platz sechs.



Am Sonnabend stimmen Esther Sedlaczek, Yannick Erkenbrecher, Lothar Matthäus, Christoph Metzelder und Reiner Calmund die Zuschauer auf den "Super Samstag" ein. Rekordmeister München empfängt ab 15.50 Uhr den Hauptstadtklub. Weiterhin spielen am Nachmittag der VfB Stuttgart gegen den Tabellendritten Eintracht Frankfurt, Hannover 96 gegen Borussia Mönchengladbach sowie die TSG Hoffenheim gegen den SC Freiburg.



Am Sonntag ab 14.30 Uhr melden sich auf Sky Dietmar Hamann und Michael Leopold. Nur ein Punkt trennt den Vierten Bayer 04 Leverkusen vom Sechsten, dem FC Schalke 04. Beide Teams haben die ChampionsLeague fest im Blick. In Leipzig ist Tabellenschlusslicht Köln zum Siegen verdammt, um die Klasse noch zu halten.



Zum Abschluss des Spieltages zeigt Sky am Montag die Highlights der Partie Borussia Dortmund gegen den FC Augsburg ab 22.30 Uhr