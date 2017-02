Sky Deutschland holt sich Ex-"Playboy"-Chef Vernon von Klitzing

Vom "Playboy" zum Pay-TV-Anbieter: Sky Deutschland holt sich den ehemaligen Verlagsleiter und COO vom "Playboy" Vernon von Klitzing als Führungskraft.



Nicht nur seine Moderatorenriege rüstet der Pay-TV-Anbieter Sky auf - wie zuletzt Jana Azizi als neues Gesicht des Free-TV-Senders Sky Sport News. Auch hinter den Kulissen in der Führungsriege tut sich einiges. So ist seit 1. Februar Vernon von Klitzing, ehemaliger Verlagschef und COO des "Playboy", für das Unterföhringer Unternehmen tätig. Bei dem Pay-TV-Anbieter ist Klitzing nun als Vice President Value & Trading im Einsatz, wie "New Business" am Freitag meldete.