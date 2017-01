Sky Deutschland kann Abozahlen weiter steigern

Das erste Halbjahr des Geschäftsjahres brachte der Sky-Gruppe einen klaren Umsatzrückgang, vor allem die Premier-League-Rechte machen sich dabei negativ bemerkbar. In Deutschland kann der Pay-TV-Anbieter dagegen auf positive Zahlen blicken.



Nicht zufrieden sein kann die Sky-Gruppe mit dem ersten Halbjahr des Geschäftsjahr 2016/2017. Zumindest was den oparativen Gewinn betrifft, denn dieser fiel im Vergleich zum Vorjahr mit 679 Millionen Pfund um neun Prozent geringer aus. Als Hauptgrund wird hier vor allem der gestiegene Preis für die TV-Rechte der englischen Premier League angegeben. Der Mega-Deal kostete Sky 2015 4,2 Milliarden Pfund für drei Jahre. In den einzelnen Märkten fielen die Zahlen dagegen erfreulicher aus, so auch in Deutschland und Österreich.