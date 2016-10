Sky Deutschland legt bei Umsatz und Abozahlen zu

Im ersten Quartal des neuen Geschäftsjahres kann die Sky-Gruppe wieder positive Zahlen verweisen. So konnte die Zahl der Abonnenten und die Umsätze weiter gesteigert werden. In Sachen Kunden sorgte Sky Deutschland dabei für den größten Anstieg.



Von Juli bis September konnte die Sky-Gruppe zwar wieder positive Zahlen verbuchen, im Vergleich zum vorherigen Quartal jedoch auch Einbußen hinnehmen. Wie aus den am Donnerstag präsentieren Zahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2016/17 hervorgeht, konnte die Zahl der Abonnenten in allen Märkten um insgesamt 106.000 gesteigert werden - im letzten Quartal waren es jedoch etwa 177.000 Neukunden.