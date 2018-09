Sky Deutschland und die European Tour verlängern Partnerschaft

Sky Deutschland bleibt auch in den kommenden Jahren die Heimat der besten Golfer Europas und des prestigeträchtigsten Golf-Events der Welt. Im Zuge der langfristigen Verlängerung der Partnerschaft mit der European Tour wird Sky in Deutschland, Österreich und der Schweiz auch in Zukunft alle Turniere der European Tour sowie den Ryder Cup 2020 und 2022 live übertragen.



Die neue Vereinbarung umfasst über 40 Events pro Jahr, darunter alle Turniere des "Race to Dubai", die vier Turniere der World Golf Championships (WGC) und die acht Turniere der Rolex Series inklusive der DP World Tour Championship in Dubai.

Neben den exklusiven Live-Übertragungsrechten über Satellit und Kabel umfasst der Vertrag auch die Verbreitung via IPTV, Web und Mobile.



Der 42. Auflage des Ryder Cup widmet Sky ab heute bis einschließlich Montag einen eigenen Sender. Auf "Sky Sport Ryder Cup HD" können alle Sky Kunden und Nutzer von Sky Ticket live dabei sein, wenn die besten Golfer der USA und Europas gegeneinander antreten.