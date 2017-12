Sky: Die "American Crime Story" geht in die zweite Runde

Fans der Anthologyserie "American Crime Story" können sich bereit machen: Sky Atlantic HD zeigt die zweite Staffel. "The Assassination of Gianni Versace" spielt die Geschehnisse des Mordes an dem Modeschöpfer nach.



"American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace" ist die Fortsetzung der Anthology-Serie. Ab 29. Januar zeigt Sky immer montags auf Atlantic HD eine neue der zehn neuen Folgen. Zur Primetime geht es diesmal um den verstorbenen Designer Gianni Versace und dessen mysteriöse Todesumstände.