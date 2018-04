Sky: Die Königsklasse im Fußball am Dienstag und Mittwoch live

Sky überträgt heute und morgen alle vier Viertelfinal-Hinspiele der UEFA Champions League und am Donnerstag alle Spiele der UEFA Europa League live.



Am Dienstag begrüßt Moderator Sebastian Hellmann die Zuschauer um 19 Uhr für die Vorberichterstattung. Im Studio sind Lothar Matthäus, der ehemalige Bundesliga-Profi Andreas Herzog und TV-Moderator Kai Pflaume zu Gast.