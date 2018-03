Sky: Die Serienstarts im April

Im April starten auf Sky wieder eine Reihe neuer Serien oder neue Staffeln bekannter Serien. Neu im Programm ist unter anderem "Our Cartoon President".



"Our Cartoon President"



Donald Trumps Präsidentschaft als schmerzhaft komische Animationsserie: Die von Comedian Stephen Colbert ("The Late Show", "The Colbert Report") geschriebene und produzierte Showtime-Satire über den Präsidenten und seine kuriose Entourage startet nächste Woche Dienstag, 3. April. Die zehn Episoden werden von da an wöchentlich um 22.05 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic HD ausgestrahlt.