Sky-Discovery-Streit: Brauchen Fußball-Fans weiteren Decoder?

Die stockenden Verhandlungen zwischen Sky und Discovery um die Ausstrahlung von Eurosport 2 könnte auf dem Rücken der Fußball-Fans ausgetragen werden. Um alle Spiele live zu erleben, könnten ab Sommer zwei Decoder notwendig werden.



Beim Abosender Sky steht die Übertragung von 40 Spielen der Fußball-Bundesliga ab der kommenden Saison sowie das aktuelle Eurosport-Programm auf der Kippe. In letzter Minute haben Sky und Discovery Networks am Dienstag zwar weiter über eine Vertragsverlängerung verhandelt - aber bis zum Nachmittag ohne Lösung. Discovery hatte den Sky-Zuschauern bereits angekündigt, drei Eurosport-Sender und der Doku-Kanal Discovery Channel seien für sie voraussichtlich ab Mittwoch nicht mehr zu sehen.