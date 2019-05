Sky-Doku zeigt Nowitzkis emotionales Karriere-Ende in der NBA

In "41: Nowitzki - eine Legende nimmt Abschied" zeigt Sky Sport News HD seinen Zuschauern nicht nur die Welt von Dirk Nowitzki, sondern gibt Einblicke in die letzten Stunden seiner NBA-Karriere.



Wenn ein Ausnahme-Bastketballer seine Karriere beendet, wird es gef├╝hlvoll: Am Dienstag (21. Mai) feiert die neue Nowitzki-Doku TV-Premiere bei Sky Sport News HD. In "41: Nowitzki - eine Legende nimmt Abschied" ist der Basketballer w├Ąhrend seiner letzten Tage als NBA-Spieler zu sehen. Am 10. April bestritt Dirk Nowitzki in San Antonio sein letztes Spiel.