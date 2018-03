Sky: Dramaserie "Trust" startet im Mai

Die Macher von "Trust" beleuchten die Geschichte einer der vermögendsten und unglücklichsten Familiendynastien in den USA und ließen sich dabei durch wahre Begebenheiten inspirieren.



Sky Atlantic HD zeigt ab dem 9. Mai immer mittwochs, um 20.15 Uhr, in Doppelfolgen die zehn Episoden der ungekürzten Pay-TV-Version der Dramaserie "Trust".