Sky: Drei Tage Handball aus Champions League und Bundesliga

Nach den Fußballländerspielen steht bei Sky nun wieder der Handball im Mittelpunkt des Sportgeschehens.



Bereits heute Abend steht das Achtelfinal-Rückspiel in der die EHF Champions League auf dem Programm. Nach ihrem 26:22 Sieg hat die SG Flensburg-Handewitt den schwedischen Meister IFK Kristianstad zu Gast und gute Chancen auf ein Weiterkommen. Ab 18.30 Uhr begrüßen Christina Rann und Experte Martin Schwalb die Zuschauer bei Sky. Das Spiel wird von Karsten Petrzika und Stefan Kretzschmar kommentiert.