Sky-Eigenproduktion "Fortitude" startet in zweite Staffel

Mit "Fortitude" hatte Sky erfolgreich eine eigene Thriller-Serie vor unheimlicher Kulisse platziert. Am Dienstag startet die zweite Staffel bei Sky Atlantic HD auch in Deutschland.



Fast zwei Jahre nach dem ersten Besuch können Sky-Kunden der Stadt "Fortitude" eine neuerliche Visite abstatten. Denn am Dienstag startet der Pay-TV-Sender die zweite Staffel seiner eigenproduzierten Thrillerserie rund um die fiktive Siedlung im arktischen Norwegen.