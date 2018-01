Sky-Eigenproduktion "The Tunnel" geht in die finale Staffel

Es ist die dritte und auch die finale Staffel der Serie "The Tunnel", die Sky Atlantic demnächst einläutet. Der Thriller dreht sich um das aktuelle Thema der Folgen der Flüchtlingskrise.



Am 9. und 16. Februar zeigt Sky Atlantic HD gleich drei Folgen der Eigenproduktion der Pay-TV-Senderfamilie hintereinander weg. "The Tunnel" geht damit in die dritte und letzte Runde. In der finalen Staffel bekommt es das ungleiche Polizisten-Duo aus Elise Wassermann und Karl Roebuck mit skrupellosen Menschenschmugglern zu tun.