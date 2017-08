Sky: Erfolgreichstes Wochenende für Sky Sport News HD

Die Bundesliga hat wieder angefangen und das freut nicht nur die Fans, sondern sicherlich auch den Bezahlsender Sky. Fußball bescherte ihm am Wochenende wieder gute Quoten.



Nach dem Auftakt in der letzten Woche ließ sich auch der zweite Bundesligaspieltag nicht lumpen. An den drei Tagen war es mit 3,4 Millionen Zuschauern das erfolgreichste Wochenende in der Geschichte des frei empfangbaren Senders Sky Sport News HD, wie man jetzt aus Unterföhrung vermeldet. Die Spiele an sich wurden von 3,85 Millionen Zuschauern am Samstag und Sonntag verfolgt, was 62 Prozent über dem im Vorjahr liegt.

Meldungen zu diesem Thema

Wird GoldStar TV eingestellt?

Ab sofort on demand: Sky zeigt Pilot von "The Deuce" vorab

Großer Fußball bei Sky und ZDF



Auch die Bundesligakonferenz war für gute Zahlen verantwortlich. 1,36 Millionen Zuschauer wurden angezogen, was einem Marktanteil von 11,9 Prozent und einer Steigerung von 42 Prozent verglichen mit der Vorsaison entspricht. In der werberelevanten Zielgruppe von 14 bis 59 Jahren war der Anteil sogar bei 23,7 Prozent.



Ebenso liegen Zahlen für einzelne Sendungen vor. Die Zusammenfassung des Spiels von Köln gegen Hamburg sahen in "Bundesliga Kompakt" auf Sky Sport Bundesliga 1 HD rund 120.000 Zuschauer, "Wontorra - der Fußball-Talk" konnte 150.000 Zuschauer verbuchen.