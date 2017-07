Sky: "Game of Thrones" im Erfolgsrausch

Die siebte Staffel der Erfolgsserie "Game of Thrones" feiert derzeit bei Sky Atlantic HD Premiere. Die zweite Folge lockt dabei noch einmal mehr Zuschauer vor den Fernseher als die Premierenepisode zuvor.



Die Fantasyserie "Game of Thrones" zieht Fans in ihren Bann. Bereits die erste Episode der siebten Staffel zählte 90.000 Kontakte. In Deutschland übertraf die Folge 2 "Sturmtochter" die Reichweiten der Vorwoche.