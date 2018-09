Sky-Geschäftsführer Enßlin wirft ORF "Fake News" vor

Seit dieser Saison sind die Live-Spiele der Österreichischen Bundesliga nur noch im im Pay-TV bei Sky zu sehen. Bisher lief stets ein Live-Spiel der Bundesliga im ORF.



Bei der letzten Vergabe der TV-Rechte hat der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) sich entschlossen, so gut wie alle Live-Spiele Sky zu geben. Nur vier Spiele laufen noch im Free-TV, und das beim kleinen A1 TV.