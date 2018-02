Sky Go: Neues App-Design auf Apple iPhone und iPad

Über Sky Go kann man unterwegs stets auf das Angebot des Bezahlsenders zugreifen. Die Anwendung für mobile Apple-Geräte hat jetzt ein großes Update mit einer optischen Überarbeitung spendiert bekommen.



Mit einem Update auf Version 7.3.0 hat sich bei der iOS-App Sky Go nicht nur etwas unter der Haube geändert. Viel offensichtlicher ist die überarbeitete Navigationsführung und das aufpolierte Design der Anwendung. Die Aktualisierung steht Kunden ab sofort kostenlos im App Store für das Apple iPhone und das Apple iPad mit einer iOS-Version ab 8.1 bereit.