Sky Go: bis Juni über 100 Sender im Streaming

Bisher konnten Nutzer der mobilen Sky Go App über Smartphones und Tablets zusätzlich zum On Demand Angebot die nur Sky Sport Sender per Livestream sehen. Das ändert sich jetzt.



Die Sky Go App wird ab sofort über 100 Sender zum Streaming zur Verfügung stellen. So können unter anderem alle Sky Sender, wie etwa Sky Cinema HD und Sky Atlantic HD, alle Sky Live-Sport-Kanäle, zahlreiche Sky Partnersender wie Fox, TNT Serie, National Geographic und 13th Street sowie alle öffentlich-rechtlichen Programme inklusive ARD, ZDF, Arte und 3sat empfangen werden. 40 der neuen Kanäle werden in HD-Qualität gestreamt.