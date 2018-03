Sky Go wird EU-weit abrufbar

Sky Go bekommt in den nächsten Wochen ein Update. Die App soll funktionaler werden und die Bedienung simpler machen. Auch wird der Dienst ab April EU-weit abrufbar sein.



Sky Go will seine App funktionaler und intuitiver gestalten. Deshalb wird in den nächsten Wochen eine neue Version mit komplett überarbeiteter Benutzeroberfläche bereitgestellt. Auch wird sie neue Features beinhalten. Die neue Sky Kids App verbessert zudem den Jugendschutz und bringt neue interaktive Features mit sich.