Sky: GoldStar TV fliegt, aber Weiterarbeit mit Mainstream Media

Wie beide Unternehmen bestätigen, wird GoldStar TV bald nicht mehr Teil des Sky-Programms sein. Gleichzeitig wurde aber auch die Fortsetzung der Ausstrahlung zweier weiterer Sender von Mainstream Media bekanntgegeben.



"Die Ausstrahlung des Musiksenders GoldStar TV endet zum 31. Oktober über Sky.", heißt es kurz und knapp in einer Mitteilung von Sky. Ob dies auch das generelle Ende für den GoldStar TV bedeutet, ließ Mainstream Media offen. Vielmehr betont wird, dass ein mehrjähriger Vertrag über die weitere Verbreitung von Heimatkanal und Romance TV via Sky in Deutschland und Österreich vereinbart wurde.