Sky: Großer Boxabend bei "Petko's Fight Night"

Profi-Boxen der Spitzenklasse bei Sky: Gleich zwei Titelkämpfe und einen finalen WM-Ausscheidungskampf zeigt der Sender bei "Petko's Fight Night" Anfang November.



Box-Freunde dürfen sich auf eine geballte Ladung Spannung bei "Petko's Fight Night" am 5.November bei Sky freuen. Der Sender berichtet ab 22.00 Uhr live aus dem "BallhausForum Dolce" in Unterschleißheim. Der erste Höhepunkt des Abends ist der Kampf zwischen Christina Hammer und Kali Reis. Die 26-jährige Deutsche will ihren WM-Titel der WBO zum zehnten Mal verteidigen. Außerdem kann sie den WBC-Titel der 30-jährigen Amerikanerin erobern.