Sky: Handball satt von Bundesliga bis Champions League

Ab morgen steht bei Sky Spitzenhandball auf dem Programm. Zum Auftakt des 22. Spieltags der Handball-Bundesliga empfangen die Berliner Füchse den SC DHfK Leipzig.



Ab 18.30 Uhr begrüßt Moderator Jens Westen die Sky Zuschauer aus der TUI Arena Hannover. Die Partie zwischen TSV Hannover-Burgdorf und dem THW Kiel werden Karsten Petrzika und Sky Experte Stefan Kretzschmar kommentieren.