Sky: Handball satt von Donnerstag bis Sonntag

In den kommenden Tagen können Handballfans auf Sky zehn Partien aus der DKB Handball-Bundesliga und drei Spiele der EHF Champions League live erleben.



Für Donnerstag sind unter anderem die Partien zwischen HC Erlangen gegen THW Kiel, Melsungen gegen Hannover sowie das vorgezogene Spiel zwischen Leipzig und den Berlinern Füchsen angesetzt. Ab 20.15 Uhr begrüßt Moderatorin Christina Rann die Zuschauer zur Partie HC Erlangen - THW Kiel. An der Seite von Markus Götz ist Henning Fritz als Co-Kommentator im Einsatz.