Sky: "Here and Now" endlich auf Deutsch

Nach "Six Feet Under - Gestorben wird immer" und "True Blood" startet mit "Here and Now" heute wieder eine Dramaserie von Alan Ball.



Die zehn Episoden sind wahlweise auf Deutsch oder im Original immer mittwochs um 20.15 Uhr auf Sky Atlantic HD zu sehen. Zum Start gibt es eine Doppelfolge und ab nächster Woche dann immer jeweils eine Episode. Meldungen zu diesem Thema

Die Familie Bayer-Boatwright aus Portland präsentiert sich bei oberflächlicher Betrachtung als progressive, multikulturelle Familie mit Adoptivkindern aus den unterschiedlichsten Kulturkreisen. Greg (Tim Robbins) ist ein angesehener Philosophie-Professor und seine Frau Audrey (Holly Hunter), eine Anwältin, arbeitet als "Konfliktlösungsberaterin" an einer lokalen High School.



Ihre drei erwachsenen Adoptivkinder Ashley (Jerrika Hinton), Duc (Raymond Lee) und Ramon (Daniel Zovatto) kommen aus den verschiedenen Gegenden der Welt. Einzige leibliche Tochter ist die 17-jährige Kristen (Sosie Bacon).



Anlässlich der Partyvorbereitungen zum 60. Geburtstag von Vater Greg kommen die schwelenden Konflikte der Familie allmählich zum Vorschein. Greg sucht völlig desillusioniert Trost bei einer Prostituierten. Die verheiratete Liberianerin Ashley ist Chefin eines Online-Modehandels und befindet sich auf ehelichen Abwegen. Der aus Vietnam stammende Duc genießt das Single-Leben und der Kolumbianer Ramon beginnt eine Beziehung mit dem Barista Henry (Andy Bean). Und die jüngste Tochter Kristen wiederum glaubt, dass ihr Leben im Vergleich mit den Geschwistern zu banal ist und aufgepeppt werden muss.



Die Dramaserie "Here And Now" besteht aus zehn Episoden mit je 60 Minuten Länge.