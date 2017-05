Sky: "House of Cards" geht in fünfte Runde

Frank Underwood und Frau Claire werden ab heute wieder die USA regieren. Allerdings erst einmal nur für Sky-Zuschauer, denn der Pay-TV-Sender zeigt die fünfte Staffel von "House of Cards".



Parallel zur US-Ausstrahlung präsentiert Sky ab dem heutigen Dienstag die fünfte Staffel der Erfolgsserie "House of Cards". Frank Underwoods Intrigen und Machtspiele in der Mitte der amerikanischen Regierung können Zuschauer laut Sky auf Deutsch oder Englisch sehen.