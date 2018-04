Sky: Jürgen Klopp steht Wontorra Rede und Antwort

Jörg Wontorra stattet dem ehemaligen Bundesliga-Trainer vier Tage vor dem Halbfinale gegen den AS Rom einen Besuch ab. Für Sky Sport News HD führt er ein einstündiges Interview mit Jürgen Klopp in Liverpool.



Am Freitag (20. April) dreht sich bei "Wontorra - der Kia Fußball-Talk" unter dem Titel "Jürgen Klopp @Anfield" alles um den Trainer des FC Liverpools. Das einstündige Interview mit dem ehemaligen Bundesliga-Trainer läuft wie immer frei empfangbar bei Sky Sport News HD.