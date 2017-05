Sky: Kartellamts-Beschwerde droht zu scheitern

Anfang 2016 hatte das Bundeskartellamt ein Alleinerwerbsverbot für die TV-Rechte an der Fußball-Bundesliga erlassen, was besonders Sky sauer aufstieß. Die vom Pay-TV-Anbieter angestrengte Beschwerde droht allerdings zu scheitern.



Die Vergabe der TV-Rechte an der Fußball-Bundesliga ab 2017 war für die Fernseh- und Medienunternehmen das große Thema 2016. Bereits im Vorfeld der Vergabe sorgte das vom Bundeskartellamt nach Gesprächen mit der Deutschen Fußball-Liga (DFL) eingeführte Alleinerwerbsverbot für Aufsehen, welche für einen größeren Wettbewerb und damit auch für mehr Geld für die Bundesliga sorgen sollte. Dem vorher alleinigen Rechteinhaber Sky war diese Entscheidung allerdings ein Dorn im Auge, weshalb der Pay-TV-Anbieter gerichtlich gegen das Alleinerwerbsverbot vorgeht. Die vor dem Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf eingereichte Beschwerde droht laut "Frankfurter Allgemeiner Zeitung" (FAZ) allerdings zu scheitern.