Sky-Kunden klagen über Total-Blackout bei Bayern - Dortmund

Der deutsche Clasico läuft – und zehntausende Sky-Kunden schauen in die Röhre. Störungsmeldungen schossen rund um den Anpfiff des heutigen Bundesliga-Topspiels nur so in die Höhe.



Über 40.000 Störungsmeldungen vermeldet "allestoerungen.de", verzweifelte Fußballfans machen ihrem Ärger über alle Kanäle der sozialen Medien Luft: Meldungen zu diesem Thema

Die Übertragung des Bundesliga-Krachers FC Bayern München gegen Borussia Dortmund wird stets von Fußballfans jenseits der Anhängerschaften beider Vereine ungeduldig erwartet – und gerade, wo es für beide Mannschaft um den Anschluss an die Tabellenspitze geht, ist das Interesse an der Begegnung besonders groß, schließlich stehen die Riesen der Bundesliga unter Druck.

Doch selbst den Anpfiff der Begegnung bekamen viele Zuschauer, die das Programm über Sky Go und Sky Ticket verfolgen wollten, schon nicht mehr mit. Sky verweist in der angezeigten Fehlermeldung an sein Online-Hilfecenter, das allerdings ebenfalls nicht erreichbar ist. Ob sich die Probleme noch vor Abpfiff beheben lassen, ist derzeit noch fraglich. DIGITAL FERNSEHEN berichtet weiter von der aktuellen Entwicklung. Update 19.00 Uhr:

Das Serviceteam von Sky arbeitet laut einem etwa 20 Minuten alten Tweet an der Wiederherstellung des Streams:



"Liebe Sky Kunden, wir hatten einen kurzfristigen Ausfall unserer Streams. Der Fehler wird aktuell behoben, die meisten Plattformen sollten wieder funktionieren. Meldet euch bitte hier, wenn ihr noch Probleme habt. Für die Umstände entschuldigen wir uns vielmals. Euer Service Team"



