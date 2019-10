Sky-Kunden profitieren von Senderumstellung bei Unitymedia

Unitymedia nimmt zum 8. Oktober 2019 Änderungen an der Senderbelegung vor – Sky-Kunden bekommen mehr HD-Qualität ohne Aufpreis



Kunden von Unitymedia, die Sky Starter, Sky Entertainment, Sky Sport oder Sky Bundesliga gebucht haben, können schon bald automatisch und ohne Zusatzkosten zahlreiche Sender in verbesserter HD-Qualität empfangen.

Durch die Senderumstellung empfangen Bezieher der Pakete Sky Starter und Sky Entertainment die Sender "Disney Junior", "Beate Uhse.TV", "13th Street", "SYFY", "Universal TV", "Fox", "TNT Serie", "NatGeo Wild", "Sky 1", "National Geographic", "Discovery Channel", "Sky Krimi" und "Sky Atlantic" in der hochauflösenden HD-Bildqualität anstatt in der SD-Variante. Alle übrigen Sender bleiben den Kunden in gewohnter Form erhalten.



Neu im Programm des Sky Bundesliga Pakets sind die Sender "Sky Sport Bundesliga 5 HD" sowie "Sky Sport Bundesliga 6" HD. Kunden, die das Sky Sport Paket abonniert haben, empfangen künftig auch die Sender "Sky Sport 6 HD" und "Sky Sport 7 HD" in verbesserter Bildqualität.