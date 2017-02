Sky Media: Neue Werbeform für Sky Go

Bei Fußball-Fans wird Sky Go immer beliebter. Von diesem Trend sollen auch die Werbekunden von Sky profitieren. Daher führt Sky nun die Digital Ad Insertions ein.



Immer häufiger greift der deutsche Fußballfan bei Sky nicht nur auf das lineare TV-Programm zurück. Auch Sky Go oder der Konsum mehrerer Spiele parallel auf mehreren Bildschirmen wird immer attraktiver. So erzielte Sky Go im Jahr 2016 je Spieltag rund 870.000 Unique Views. Wenig verwunderlich ist es daher, dass Sky seine Werbeformate neu ausgerichtet hat.