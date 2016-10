Sky Media Panel lädt zur Diskussion ein

Die Mediennutzung verändert sich. Deshalb muss sich auch die Reichweitenmessung ändern. Zu einer Diskussion zu eben jenem umstrittenen Thema lädt das Sky Media Panel während der Medientage München ein.



In der kommenden Woche laden die Medientage München vom 25. bis 27. Oktober in die bayerische Landeshauptstadt. Auf der Agenda stehen dann die aktuellsten und künftigen Entwicklungen in der Medienbranche. Allein das Motto "Mobile & Me - Wie das Ich die Medien steuert" verspricht einige spannende Diskussionen. Sky Media trägt einen großen Teil dazu bei. In vier Diskussionsrunden widmet sich der Medien-Riese in diesem Jahr vor allem der Reichweitenerfassung.