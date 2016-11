Sky Media übernimmt Vermarktung von Jukebox

Sky Media hat sich das exklusive TV-Vermarktungsmandat für den Musiksender Jukebox gesichert. Start der Vermarktung soll Januar 2017 sein.



Sky Media vermarktet exklusiv den Musiksender Jukebox. Das Unternehmen teilte mit, dass es damit nach Deluxe Music somit einen weiteren Mandaten im Musiksegment übernimmt. Das Unternehmen baut dadurch sein Engagement im Bereich Special-Interest- und Zielgruppensender aus. Jukebox ist in insgesamt 3,2 Millionen TV-Haushalten über Sky und Kabel Deutschland empfangbar.