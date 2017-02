Sky Media vermarktet künftig auch Doku-Sender von Spiegel TV

In den letzten Wochen übernahm Sky Media bereits die Vermarktung der Sender von High Media. Ab April zeichnet sich der Multiscreenvermarkter auch für Spiegel TV Wissen und Spiegel Geschichte verantwortlich.



Sky Media ist weiter dabei, sein Portfolio auszubauen. Erst in der vergangenen Woche übernahm der Multiscreen- und Digitalvermarkter die Vermarktung der Pay-TV-Sender von High Media. Nun sicherte sich das Unternehmen zwei weitere bekannte Marken. Künftig darf sich Sky Media für Spiegel TV Wissen und Spiegel Geschichte verantwortlich zeigen. Die neue Partnerschaft wird zum 1. April beginnen.