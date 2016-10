Sky: Mehr Angebot über Online TV Box

Sky will sich auch im Online-Segment stärker verankern und macht nun über seine Streaming-Box eine weitere Mediathek verfügbar.



Während Sky sich auf der einen Seiten mit dem Ausbau seines Senderportfolios breiter aufstellt und neue lineare TV-Sender startet, setzt der Pay-TV-Anbieter andererseits auf den Online-Bereich und treibt auch in diesem Segment den Ausbau voran. Dabei setzt Sky nicht nur auf eigene Inhalte, sondern ermöglicht seinen Zuschauer auch den Zugriff auf Fremd-Content. Ab sofort können die Kunden mit der Sky TV Box nun auf die Inhalte eines weiteren Anbieters zugreifen.