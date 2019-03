Sky: "Mit Update wird Sky Q familientauglicher"

Mit dem jüngsten Update rüstet Sky seine Sky-Q-Box mit neuen Funktionen aus: Neben neuen Apps und damit Zugang zu mehr Inhalten stand dabei vor allem der Ausbau der Familientauglichkeit im Fokus.

Andreas Stumptner, Head of Product Communications bei Sky Deutschland Bild: Sky Deutschland

Herr Stumptner, Benutzer der Sky-Q-Boxen dürfen sich dieser Tage über weitere Apps und neue Funktionen auf ihrer Empfangshardware freuen. Wie viele Sky-Q-Nutzer gibt es aktuell in Deutschland?



Andreas Stumptner: Anfang 2019 haben wir die neue Spitzenmarke von 1,5 Millionen Sky Q Kunden erreicht. Eine erfreuliche Zahl, die Motivation ist, noch möglichst viele weitere Sky Kunden und Neukunden von Sky Q zu überzeugen. Die Rückkehr der Formel 1 zu Sky sowie der Premier League ab Sommer 2019, die anhaltende Spannung in der Fußball-Bundesliga, unsere erfolgreichen Sky Original Productions "Das Boot", "Der Pass" und "8 Tage", sowie die heiß begehrte finale Staffel von "Games of Thrones" haben sehr geholfen, diesen Wachstumstrend im Frühjahr fortzuschreiben.



Das neue Sky Q Update bringt nun auch Apps für Youtube und Arte auf die Box. Kann der Sky-Nutzer auch auf die UHD-Inhalte der Anbieter zurückgreifen?



Stumptner: Im Fall von Youtube ein klares Ja. Die Ultra-HD-Inhalte von Youtube sind mit Sky Q abspielbar – 4K-fähiger Fernseher natürlich vorausgesetzt. Arte ist nicht in UHD abspielbar. Der Vollständigkeit halber: Netflix gibt’s mit Sky Q ebenfalls in Ultra HD, sofern das Premium-Abo gebucht ist.