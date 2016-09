Sky: Neue Comedy mit Sarah Jessica Parker

Mit "Divorce" gibt sich Sarah Jessica Parker einer neuen Comedyserie hin. Das Format mit dem Star aus "Sex and the City" ist hierzulande kurz nach der US-Premiere exklusiv bei Sky zu sehen.



Die neue HBO-Serie "Divorce" mit Sarah Jessica Parker wird zeitgleich zur US-Premiere auch in Deutschland zu sehen sein. Die Comedyserie umfasst zehn Folgen und erzählt mit pointierten Dialogen und beißendem Humor die Geschichte einer eingeschlafenen Ehe, in der Frances (Parker) ihrem Ehemann Robert (Thomas Haden Church) die Scheidung vorschlägt.