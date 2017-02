Sky: Neue Magazine für Sky Sport News HD

Seit Dezember 2016 ist Sky Sport News HD auch als Free-TV-Sender zu empfangen, nun ergänzt der Pay-TV-Anbieter das Programm des 24-Stunden-Sportnachrichten-Senders. Mit neuen Magazin-Sendungen werden künftig Highlights aus Handball, Tennis und Golf zu sehen sein.



Das Konzept war so einfach wie stimmig: Bei Sky Sport News HD gab es täglich rund um die Uhr Nachrichten aus der Welt des Sports. Mit dem Start als Free-TV-Sender im Dezember 2016 wurde diese Struktur bereits etwas aufgelockert, denn um für das eigene Pay-TV-Angebot zu werben, zeigte Sky Sport News HD auch ausgesuchte Live-Übertragungen, etwa aus der Fußball-Bundesliga oder Länderspiele der Handball-Nationalmannschaft. Nun ergänzen ab sofort drei neue Magazine das Programmschema.