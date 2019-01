Sky: Neue Staffel "Mike Judge Presents: Tales from the Tour Bus"

Nachdem Mike Judge in Staffel eins seiner halb-dokumentarischen Animationsserie das Treiben namhafter US-Countrymusiker beschrieben hat, widmet er sich nun der Musikrichtung Funk.



In den neuen acht Episoden lässt er die schillernden Stars der Funkmusik auferstehen und verwebt reale Aufzeichnungen, Konzertmitschnitte und animierte Nachstellungen von Interviewszenen zu einem faszinierenden Kaleidoskop über das Tour-Leben der Musiker.