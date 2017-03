Sky: Neuer Reichweiten-Rekord bei Formel-1-Auftakt

Der Auftakt in die Formel 1 brachte nicht nur den Sieg von Ferrari-Pilot Sebastian Vettel sondern auch die größte Reichweite für einen Saisonstart bei Sky. Dabei sind die Reichweiten von Sky Ticket nicht mit eingerechnet.



Neues Jahr, neues Glück: Dieses Motto trifft nicht nur auf die Formel 1 zu. Auch Sky kann mit dem Auftakt-Rennen zufrieden sein, brachte dieses doch die größte Reichweite für einen Saisonstart seit Ausweisung dieser durch die AGF, wie Sky Media am Dienstag bekannt gab.