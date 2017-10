Sky: Neues Wunschkonzert mit Xavier Naidoo

Sky zeigt am 9. November die nächste Liveübertragung des "Wunschkonzertes", bei dem Xavier Naidoo den Gastgeber spielen wird. Geladen sind unter anderem die Künstlerinnen Stefanie Hertel und Ivy Quainoo.



Der Bezahlsender Sky hat sich die Übertragungsrechte für das "Xaviers Wunschkonzert Live" gesichert, das am 9. November ab 20.15 Uhr auf Sky 1 exklusiv übertragen wird. Am Samstag danach folgt die Bereitstellung bei Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket.