Sky: Nordderby in der Handball Champions League am Mittwoch

Handball satt gibt es bei Sky auch in dieser Woche bei Sky. Den Auftakt macht das Nordderby der beiden deutschen Klubs SG Flensburg-Handewitt und der THW Kiel.

Das Hinspiel zwischen beiden Mannschaften endete unentschieden. In der morgigen Partie ist Flensburg als Heimmannschaft leichter Favorit. Jedoch konnten beide Teams in den letzten Champions-League-Spielen Siege gegen Brest und Celje einfahren. Das Spiel überträgt Sky Sport 1 HD am Mittwoch ab 19 Uhr.