Sky: Oh du fröhliche Handball-Zeit

Handball-Zeit statt Weihnachtszeit: Sky zeigt 18 Spiele rund um die Feiertage mit dem Sky Sport Paket. Die Konferenz am 2. Weihnachtstag läuft im Free-TV.



Statt Rentier-Schlitten fliegen bei Sky die Bälle. Alle 18 Partien des 18. und 19. Spieltags der DKB Handball-Bundesliga zeigt Sky für Sportpaket-Kunden rund um die Feiertage live. An fünf Tagen ist der Live-Handball zu sieben Anwurfzeiten zu erleben.