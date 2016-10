Sky One vs. Sky Eins: DF-Leser gespalten bei Sky-1-Aussprache

Wenn der Pay-TV-Anbieter Sky im November seinen Unterhaltungssender Sky 1 in Deutschland startet, stellt sich die Frage nach der Aussprache des Kanals im Deutschen: Sky One wie das britische Original oder Sky Eins?



Im Zuge seines Senderportfolio-Ausbaus bringt der Pay-TV-Anbieter Sky auch seinen Entertainment-Sender Sky 1 nach Deutschland, um sich auch fernab der Übertragung von Live-Sport stärker aufzustellen. Am 3. November wird der Flaggschiffsender für Deutschland und Österreich seinen Sendebetrieb aufnehmen. Dafür kündigte die Bezahlplattform mit "Dogs might flight" auch schon das erste Format an, das zum Sendestart auf Sky 1 zu sehen sein wird.