Sky Original: Auf "Das Boot" folgt "Der Pass"

Sky Deutschland hat Blut geleckt. Nach dem Erfolg seiner eigenproduzierten Serien arbeitet der Pay-TV-Anbieter bereits am nächsten Projekt.



Es ist wieder an der Zeit für ein Sky Original. Sky Deutschland konnte mit den Serien "Babylon Berlin", "Das Boot", "Acht Tage" und "Der Grenzgänger" bereits einen großen Erfolg verbuchen. In der TV-Saison möchte Sky Deutschland erneut eine eigenproduzierte Serie an den Start schicken. Zusammengearbeitet wird dabei mit Wiedemann & Berg Television, während der FFF Bayern die Produktion mit einer Summe in Höhe von 700.000 Euro fördert.