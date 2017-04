Sky-Original "Riviera" startet im Sommer

Glamour, Millionen, Intrigen und ein Mord. Die neue Sky Original-Produktion "Riviera" startet Mitte Juni in Deutschland, Österreich, Großbritannien und Irland.



"Die Geschichte über die Welt der Superreichen, gespickt mit moralisch zweifelhaften Charakteren, viel Drama, Intrigen, schmutzigen Geschäften und einem Mord erinnert an den Straßenfeger der 1980er-Jahre 'Der Denver Clan' – nur glamouröser, moderner und mit einem Schuss Sozialkritik", so beschreibt Peter Schulz, Senior Vice President Programming & Planning bei Sky Deutschland die neue Serie und ergänzt: "Oscar-Preisträger Neil Jordan, bekannt dafür, in seinen Filmen die dunkle Seite der menschlichen Psyche zu durchleuchten, hat eine spannende und wendungsreiche Serie erschaffen."