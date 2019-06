Sky: "Polizeiruf"-Ermittler übernimmt Hauptrolle in Horror-Serie

Vom Free-TV-Polizeirevier ins Pay-TV-Gruselkabinett: "Polizeiruf"-Ermittler Charly Hübner wird in "Hausen", der neuen Horrorserie von Sky, zu sehen sein. Dabei gerät er in ein Hochhaus, dass die Gefühle der Bewohner kontrolliert.



Charly Hübner ("Polizeiruf 110") spielt in einer neuen Horrorserie des Pay-TV-Senders Sky mit. Der 46-Jährige steht ab September zusammen mit Alexander Scheer ("Gundermann"), Tristan Göbel ("Tschick"), Lilith Stangenberg ("Wild") und Daniel Sträßer ("Charité") vor der Kamera.